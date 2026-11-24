Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri, uluslararası düzeyde düzenlenen SOILSCAPE Güneydoğu Avrupa Hackathonu’nda birincilik elde etti.

UNESCO ve Cologne Game Lab iş birliğinde, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen SOILSCAPE projesi çerçevesinde 1618 Ekim 2026 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmada, MSKÜ öğrencileri Furkan Erbilgin, Murat Kaşlı, Muhammed Emin Aksoy ve Alp Hasan Seçil tarafından geliştirilen ROOTDOCIA adlı dijital oyun birinciliğe layık görüldü. Ekibe, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Demirel de bilimsel bilgi ve mentörlük desteği sağladı.

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48 saat süren hackathon kapsamında geliştirilen ROOTDOCIA, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanları'nı temel alıyor. Toprak sağlığı ve kuraklıkla mücadele konularına odaklanan mobil oyunda oyuncular, bir ağacın köklerini yönlendirerek su ve besin kaynaklarına ulaşmasını, böylece ağacın yaşamını sürdürmesini ve büyümesini sağlamaya çalışıyor. Oyun, etkileşimli oynanış mekanikleri aracılığıyla toprak sağlığının ve ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Özgünlüğü, oynanabilirliği ve içeriğiyle jüri tarafından takdir edilen ROOTDOCIA, yarışmada birincilik ödülünü kazandı. Bu başarıyla ekip, Cologne Game Lab'den oyun geliştirme desteği alma ve İtalya'da düzenlenecek SOILSCAPE Soils Arts Festival'de projelerini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı elde etti.