Bodrum Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik yıl genelinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını bir haftalık ara tatilde de aralıksız sürdürdü.

Bodrum Belediyesi tarafından 20262027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında 16 Kasım 20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşen birinci dönem ara tatilinde ilçe genelindeki okullarda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında okullardan gelen talepler ve saha tespitleri ile okul binaları ve bahçelerindeki eksiklikler giderildi.

Çalışmalar kapsamında okul binaları ve spor alanlarında boya badana işlemleri tamamlandı. Çevre güvenliğini artırmak amacıyla çit telleri yenilenirken okul önlerindeki yaya kaldırımlarına güvenlik bariyerleri imal edilerek monte edildi. İhtiyaç duyulan noktalarda ise çatı imalatı yapılırken; elektrik, klima ve aydınlatma sistemlerinin bakımları da titizlikle gerçekleştirildi.

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Fiziki iyileştirmelerin yanı sıra okullara 35 adet bank ve 38 adet piknik masası teslim edildi. Ekipler ayrıca okul bahçelerinde yer alan Atatürk büstleri ile bayrakların bakım ve yenileme işlemlerini de yaptı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına çözüm üreterek öğrenciler için daha güvenli ve konforlu alanlar oluşturmaya devam edecek.