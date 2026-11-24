Karakuş, yeni göreviyle birlikte MSKÜ yönetiminde rektör yardımcısı olarak görev yapacak.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla rektör yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.

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