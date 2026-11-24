Bodrum Futbol Kulübü'nün hisselerinin yüzde 63,27'sine sahip olan Grey Beton'dan açıklama geldi. Hisselerin iş insanı Cengiz Günaydın'a devredildiği açıklandı.

Bodrum FK'da hisse devirleriyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. Kulübün eski başkanı Aşkın Demir'in sahibi olduğu Grey Beton Santralleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda hisselerin iş insanı Cengiz Günaydın'a devredildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Şirketimizin iştiraki olan Bodrum Futbol Kulübü A.Ş.'de sahip olduğumuz yüzde 63,27 oranındaki hisselerimizin tamamını, iş insanı Cengiz Günaydın'a devretmiş bulunmaktayız. Bizim için Bodrum Futbol Kulübü, hiçbir zaman yalnızca bir şirket iştiraki ya da sportif bir yatırım olmadı. Bodrum'a duyduğumuz sevginin, aidiyetin ve bu güzel şehre olan sorumluluğumuzun en anlamlı ifadelerinden biri oldu. Uzun yıllar boyunca büyük bir inanç, özveri ve heyecanla yürüdüğümüz bu yolda, sevinçleri de zorlukları da hep birlikte yaşadık. Ancak kulübümüzün giderek artan ekonomik yükünün şirketimiz açısından artık sürdürülebilir olmaktan çıkması nedeniyle, gönlümüz için kolay olmayan bu devir kararını almak durumunda kaldık."