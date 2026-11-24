VALİ AKBIYIK: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18.39’da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),