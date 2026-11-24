Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Milas ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Giriş: 24.11.2026 - 19:07 Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.39'da merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Milas ilçe merkezi ve Muğla genelinde hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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