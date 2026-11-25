Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik karikatür çizim teknikleri eğitimi düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmek ve düşünme yeteneklerini desteklemek amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda merkezde gerçekleştirilen eğitimde gönüllü gençler, karikatür sanatının temel prensiplerini öğrenme fırsatı buldu.

Eğitimde gençlere karakter oluşturma, yüz ifadelerini çizimlerle yansıtma, abartı teknikleri, çizgi kullanımı ve görsel anlatım yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise gençler, öğrendikleri teknikleri kendi çizimlerine aktararak özgün karikatür çalışmaları ortaya koydu.

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Düzenlenen etkinlikte gençler, günlük yaşamdan kesitleri çizgilerle anlatırken karakterlerin duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade etme imkânı buldu. Eğlenceli ve verimli bir ortamda gerçekleştirilen eğitim, gençlerin sanatsal ifade becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin kültürel, sanatsal, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, gençleri farklı sanat dallarıyla buluşturmaya ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.