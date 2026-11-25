Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ortaklaşa düzenlenen 'Öğretmen Ressamlar ve Yazarlar' etkinliği, sanatseverleri bir araya getirdi.

Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlerin eğitimci kimliklerinin yanı sıra sanatsal ve edebi yönleri de ön plana çıkarıldı. Etkinlik kapsamında 24 ressamın eserleri sergilenirken, 8 yazar da okurlarıyla buluştu. Öğretmen ressamların farklı tekniklerle hazırladıkları eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İmza günü ve söyleşi programında ise yazarlar, eserleri ve edebiyat üzerine okurlarıyla bir araya geldi. Resim sergisi, imza günü, belgesel film gösterimi, söyleşi ve müzik programının yer aldığı etkinlikte, öğretmenlerin eğitim alanındaki emeklerinin yanı sıra kültür ve sanat hayatına sundukları katkılara da dikkat çekildi.