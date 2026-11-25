MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi’nde 1970’li yıllardan bu yana kullanılan içme suyu şebekesini yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 bin metrelik şebeke hattının yenileneceği çalışma kapsamında, mevcut altyapının ulaşmadığı sokaklara da yeni içme suyu hatları kazandırılacak.

Muğla genelinde altyapı yatırımlarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi’nde içme suyu şebekesini yenilemek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmayla, özellikle yaz aylarında nüfusu artan mahallenin içme suyu altyapısındaki sorunlar giderilecek. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin metrelik şebeke hattı yenilenirken, mevcut şebekenin ulaşmadığı sokaklara da yeni içme suyu hatları kazandırılacak. Yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Yayla Mahallesi’nde, 1970’li yıllardan bu yana kullanılan içme suyu şebekesi eskiyen hatlar nedeniyle sık sık arızalara yol açıyor, engebeli arazi yapısı nedeniyle bazı sokaklarda ise ana şebeke hattı bulunmuyordu. Bu nedenle bazı konutlara su, bölge sakinlerinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu bağlantılar üzerinden ulaştırılıyor. Çalışma kapsamında yaklaşık 3 bin metrelik şebeke yenilenirken eksik sokaklara da yeni hatlar kazandırılacak. Dağınık bağlantılar ana şebekeye dahil edilerek bölgedeki içme suyu altyapısı daha düzenli ve işletilebilir hale getirilecek. Öte yandan, Yayla Mahallesi’ndeki depoya ulaşan ihtiyaç fazlası suyun Köyceğiz’e aktarılması için yeni bir bağlantı oluşturulması hedefleniyor. Böylece ilçede kuyulardan su temininde kullanılan pompaların enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor.

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"Sorunların sona ereceğine inanıyoruz"

Mahallede doğup büyüdüğünü belirten Emrah Erzik, eski hatlar nedeniyle sık sık arızalar yaşandığını ifade ederek, "Mahalleli olarak taleplerimiz sonrasında başlatılan çalışmadan memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras daha önce mahallemizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinlemişti. İhtiyaçlarımızla ilgilenen Büyükşehir Belediyemize ve MUSKİ’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahallede eskiyen içme suyu hatları nedeniyle sık sık arızalar yaşandığını belirten Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, "Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla su sıkıntıları yaşıyoruz. Borularımız çok eski olduğu için sürekli patlaklar meydana geliyor. Başlatılan yenileme çalışmasıyla bu sorunların sona ereceğine inanıyoruz. Taleplerimizi dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.