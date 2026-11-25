Etkinlikte öğrencilere ayrıca sıcak çorba ikramında da bulunuldu. Saat 17.00’ye kadar devam edecek çalışmayla gençlerin bilinçlendirilmesi ve şiddete karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere 6284 sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında öğrenciler, ilişkilerinde kabul etmedikleri davranışları ve kendi kırmızı çizgilerini parkta oluşturulan kırmızı bayraklara yazarak farkındalık mesajı verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’ndeki Yoğurtçu Parkı’nda üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

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