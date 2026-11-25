TRENDYOL 1'inci Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Mardin 1969 Spor’u konuk edecek Muğlaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Yalçın Koşukavak, antrenman öncesinde takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ancak son haftalarda düşüş yaşadıklarını belirten Koşukavak, “Sezona aslında iyi başladık. Geç kurulan bir takım ve 25 transfer yaptık. Aslında o periyodu iyi geçtik. 18 puan topladık. Zaman zaman futbol takımlarında böyle düşüşler oluyor. Hem bireysel anlamda hem de takım anlamında düşüşler yaşanıyor. Bunlar normal. Bu ligde de birçok takım bunları yaşadı. Sonradan toparlananlar var. Biz iyi başladık, sonradan düşüş oldu. Şimdi burayı toparlamaya çalışıyoruz. Tabii bu ligin zorluğunu da bütün herkesin anladığını düşünüyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Çok emek istiyor" dedi.

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‘AĞIR SKORLAR ALDIK’

Son haftalardaki skorlar hakkında konuşan Koşukavak, “Ağır skorlar aldık. Oradan kalkmaya çalışıyoruz. Hem psikolojik anlamda hem oyun anlamında. Bu da kolay olmuyor. Çünkü lig her geçen gün zorlaşıyor. Ligin ikinci yarısı daha zor olur. O yüzden şu anda zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımla beraber toparlanmaya çalışıyoruz. Bu son 3 haftalık bölümde de ligin iddialı takımlarla, kadro kalitesi yüksek takımlarla oynadık. Kabul edilebilir skorlar almadık. Bazen oyun kontrol edilebilir değil. Çünkü 90 dakika boyunca her tarafını kontrol edemiyorsunuz. Çok bireysel ve bariz hatalar yaptık. Rakibe çok penaltı verdik. Devreye 2-0 geride giriyoruz, 3-0 geride giriyoruz. Bu skorların ardından kalkmak kolay değil. Toparlanıp ayağa kalkmanın yolunu arıyoruz. Oyuncularım da ben de çok çalışıyoruz" diye konuştu.

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‘OYUN ELİMİZDEN SABUN GİBİ KAYIYOR’

Ligde son 3 haftada kalesinde toplam 13 gol gören Muğlaspor’da savunma hatalarına da değinen Koşukavak, “Bunlar olmaması gerekenler. Zaten onu da yönetmemiz gerekiyor. Bunların hepsi bizim adımıza ders niteliğinde. Burası zor bir lig. Burada her an farklı skorlarla, farklı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Süper Lig gibi değil. Bu skorların savunulacak tarafı yok. Biraz tecrübesiziz. Oyunu tutmayı zaman zaman bilmiyoruz. Rakibe hiç pozisyon yokken çekiyoruz, penaltı veriyoruz. Oyun elimizden sabun gibi kayıyor. Sonra oyunu yakalamaya çalışıyoruz. Yakalama gayretinde de rakip çok geniş alanlar buluyor ve böyle böyle skorları büyütüyorlar. İşin gerçeği bu. Bizim oyuncularımız da deneyim kazanıyor. Hem deneyim kazanıp hem böyle skorların altından bu kötü sürecin üstesinden gelmek için çaba sarf ediyoruz" yorumunu yaptı.

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‘ACİLEN GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR’

Üç haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatan Koşukavak, “3 maçtır kazanamıyoruz. Bir de rakipler kolay rakipler değil. Gerçekten zorlar. Hem iyi oynayıp hem kazanmak hem de çok şeyi değiştirmek öyle çok kolay değil. Kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Acilen galibiyete ihtiyacımız var. Kaybetmemeye ihtiyacımız var. Bu kalan dört maçta alabildiğimiz bütün puanları alıp devre arasına öyle girmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Takımdaki sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle kadro istikrarını sağlamakta zorlandıklarını dile getiren Koşukavak, “Öyle bir talihsizliğimiz var. Zaten üç haftadır öyle bir şey yaşıyoruz. Luis Mago kırmızı karttan sonra bir daha kırmızı kart gördü. O, çok dengemizi bozdu. Takım kimyası çok bozuldu orada. Ahmet Engin sakat, Ertuğrul sakat. Aslında son haftalarda da takımda performans anlamında yükselişte olan oyunculardı. Onların da sakatlanması bir talihsizlik. Onların da iyileşmesini bekliyoruz" dedi.