Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına El Kalkamaz" bilgilendirme standı açıldı.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan standı Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya ziyaret etti.

Kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte standı inceleyen Kaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Kaya, "Şiddetin hiçbir türüne mazeret olamaz. Kadına el kalkamaz. Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte kadına yönelik şiddete karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve kurumlar arası dayanışmanın önemi vurgulandı.