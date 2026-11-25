Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikserinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere teslim olan beton mikserine müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucu beton mikseri kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.