Fethiye'de beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fethiye-Muğla kara yolu İnlice mevkisinde ilerleyen beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle beton mikserinde hasar oluştu.
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