AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Nur Özel, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Muğla İl Başkanlığında konuşan Özel, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzura zarar veren küresel bir sorun olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Özel, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir tutum sergiliyor. Cumhurbaşkanımızın "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." diye konuştu.

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Özel, yasal düzenlemelerin etkin uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti besleyen anlayışın değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların haklarının korunması gerektiğine dikkati çeken Özel, uluslararası topluma çifte standarttan uzak, ilkeli ve sorumlu hareket etme çağrısı yaptı.

İl Kadın Kolları Başkanı Özel, açıklamasının sonunda ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada şiddete karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir türüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirten Özel, tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına rıza göstermeyeceklerini ifade ederek 25 Kasım'ın toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diledi.