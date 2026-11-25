Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki tırın sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca tır otomobile çarptı.

Bugün öğleden sonra Milas'tan Bodrum yönüne giden tırın sürücüsü, Torba Kaynar mevkiine yaklaştığında fenalaştı. Rampada geri geri giden tırın dorsesi refüje çıkarak otomobille çarpıştı. Yolun bir şeridi tamamen, diğer şeridi kısmen trafiğe kapandı. Kazadan kısa süre sonra bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan sürücüyü hastaneye götürdü. Dorsenin altına sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. İlk olarak refüjdeki bordür taşları kaldırılarak yol açılmaya çalışıldı. Daha sonra iş makinesi ve vinç olay yerine geldi. Zincirle vince bağlanan dorse refüjden kaldırılarak yola konuldu. Yolun tek şeridi trafiğe açıldı.

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Sürücünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.