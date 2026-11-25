Yeniköy Kemerköy Enerji, üretim faaliyetlerinin tamamlandığı alanların ekosisteme kazandırılması için sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Milas’ta kamu kurumları ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 20 hektarlık alanda binlerce fidan toprakla buluştu.

Arıcılığa katkının da gözetildiği çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Ahmet Eyidoğan, "Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 4 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Üretim faaliyetlerinin tamamlandığı bu alanda ise 20 bin fidan dikeceğiz. Ekosisteme kazandıracağımız bu alanda yerel arıcıları destekleyen bitki türleri de olacak" dedi.

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Yeniköy Kemerköy Enerji, işletme ömrünü tamamlayan sahalarda sürdürdüğü rehabilitasyon sahasını yeni alanlarla genişletiyor. Şirket, 20 hektarlık alanda fidan dikim etkinliği düzenledi. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, kamu kurumlarının temsilcileri ve yerel paydaşların katıldığı etkinlikte, toplam 20 bin fidanın dikileceği ağaçlandırma çalışmasının ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Hüsamlar’da yürüttüğü kapsamlı ekosisteme geri kazandırma çalışmalarını yeni sahalardaki uygulamalarla sürdüren şirket, rehabilitasyon faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ağaçlandırma öncesinde sahaya nebati (bitkisel) toprak serilerek fidanların kök gelişimini destekleyecek zemin hazırlandı ve şev düzenlemeleri yapıldı. Dikimler, tüm şevlere yayılacak şekilde aşamalı olarak sürdürülecek. Böylece faaliyetini tamamlayan alanın yeniden bitki örtüsüne kavuşması ve zaman içinde çevresindeki doğal dokuyla bütünleşmesi hedefleniyor.

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Ağaçlandırmayla arıcılığa destek

Ağaçlandırma çalışması, yerel paydaşlar ve bölgedeki arıcılarla yapılan görüşmelerde alınan geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildi. Tür seçiminde, sahanın yeniden bitki örtüsüne kavuşmasının yanı sıra bölgenin geleneksel geçim kaynaklarından arıcılığa katkı sağlanması da gözetildi. Aralarında kızılçam ve servinin de bulunduğu türlerin yanı sıra arıcılığa katkı sağlayacak bitki türleri de belirlenen dikim alanlarında toprakla buluşturulacak.

Ahmet Eyidoğan: "4 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduk"

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Ahmet Eyidoğan, şirketin çevresel sorumluluklarını üretimin tüm aşamalarını kapsayan uzun vadeli bir anlayışla ele aldığını belirtti. Eyidoğan, "Yerli kaynaklarımızı ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için değerlendirirken, bu toprakların geleceğine karşı da sorumluluk taşıyoruz. Bizim için bu sorumluluk, bir sahadaki faaliyetimiz sona erdiğinde de devam ediyor. Bulunduğumuz bölgeyle kurduğumuz bağı, burada yaşayan insanların yaşamına ve gelecek kuşaklara bırakacağımız çevreye sağladığımız katkıyla güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle doğaya geri kazandırmayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, uzun vadeli planlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz" dedi.

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Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokole de değinen Eyidoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin farklı bölgelerinde 4 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Bu sayıda fidanı, 3 metreye 3 metrelik bir alan içinde diktiğimizde, yaklaşık 3 bin 600 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu alan ise Milas ilçesi sınırları içinde yer alan toplam ormanın yüzde 3,5’una denk geliyor. Attığımız her adımda, yıllar sonra bu alanların nasıl bir yaşama ev sahipliği yapacağını düşünerek hareket ediyoruz. Milas’ın geleceğinde üretimin, doğal yaşamın ve yerel kalkınmanın birbirini desteklediği bir yapıya katkı sunmak istiyoruz"

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"Hüsamlar Yeniden, gelecekte yapacağımız projeler için örnek oluşturdu"

Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi olan Hüsamlar Yeniden’i başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Eyidoğan, "Yaklaşık 800 futbol sahasına denk gelen 576 hektarlık alanda 250 binin üzerinde bitki ve fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu çalışmada elde ettiğimiz başarı ve tecrübe, gelecek dönemde yapacağımız rehabilitasyon çalışmaları için örnek oluşturdu. 2032 yılına kadar 1363 hektar alanın doğaya geri kazandırmayı planlıyoruz" dedi.