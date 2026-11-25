25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde "Şiddet Tutum ve Politika Belgesi" imzalandı.

Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Şiddet Tutum ve Politika Belgesi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile kentin tüm kurum ve kuruluşların imzasına açıldı.

"Şiddetsiz Bir Bodrum için Sorumluluk Hepimizin" sloganıyla Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinin öncülüğünde kentteki kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir dayanışma zemini oluşturmak hedefiyle hazırlanan Şiddet Tutum ve Politika Belgesi’nin imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları Av. İdil Ekmekci ile Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis ÜyesiKoordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) üyeleri, Yeni Parti Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Kadın Kolları Başkanı Yüsra Miskioğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Bodrum’daki dernek, Oda ve STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

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Törende konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Av. İdil Ekmekçi, Bodrum Belediyesinin kadın politikalarıyla ilgili bilgiler vererek Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve diğer paydaşlarla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Mandalinci: "Söz, karar, yetki sizde"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’da şiddeti tamamen fikirlerden, akıllardan, ideolojilerden çıkartma hedefinde olduklarını belirtirken şunları söyledi:

"Kadının olduğu her yerde yaşam var ve yaşamın olduğu her yerde de maalesef ki şiddete meyil var. İşte biz bu meyili Bodrum’da tamamen fikirlerden, akıllardan, ideolojilerden çıkartmak için kentin gerçek paydaşları olan bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu politika belgesini imzalamayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çiftlik'te ilk Kadın Yaşam Merkezi’ni, yine geçtiğimiz sene bugün Bitez Mahallesi’nde ikinci Kadın Yaşam Merkezimizi açmıştık. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ise Bodrum Belediyesi olarak Mumcular Karaova Mahallesi’nde üçüncü Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi’ni hizmete alacağız. Ama bununla sınırlı kalmayacağız; sırada Kadıkalesi ve Akyarlar var. Söz, karar, yetki sizde. Nasıl istiyorsanız, nasıl yönetmemizi istiyorsanız, hangi çizgide durmamızı istiyorsanız; arkanızda değil, önünüzde değil, yan yana dayanışma içerisinde duracağız"

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Belgeyi imzalayan kurum, kuruluş, Oda ve STK temsilcilerine "Bu Kurumda Şiddete Yer Yok" başlığının yer aldığı belge binalarının duvarlarına asılmak üzere teslim edildi.

İmzalanan belgeyle kurumların kendi bünyelerinde önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmeleri, şiddet ve taciz iddiaları karşısında gerekli süreçleri işletmeleri, başvuruları gizlilik ve hassasiyet ilkeleri doğrultusunda değerlendirmeleri ayrıca uygulamaların düzenli olarak izlenmesi bekleniyor.