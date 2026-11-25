Muğla'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesinde inşaat ve tarım malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 25.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde inşaat ve tarım malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Karabörtlen Mahallesi'nde inşaat ve tarım malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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