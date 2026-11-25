Muğla’nın Ula ilçesindeki bir iş yerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karabörtlen Mahallesi’deki depo yangını sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.