Muğlaspor fikstür avantajını iyi değerlendirmek istiyor
TRENDYOL 1'inci Ligi'nde üst üste Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilip büyük düşüş yaşayan Muğlaspor, fikstür avantajıyla yeniden çıkış arıyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarının bitimine 4 maç kala 3 rakibini evinde ağırlayacak, sadece 1 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak cumartesi günü Muğla Atatürk Stadı'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar ertesi hafta yine evinde sahaya çıkacak.
TRENDYOL 1'inci Ligi'nde üst üste Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilip büyük düşüş yaşayan Muğlaspor, fikstür avantajıyla yeniden çıkış arıyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarının bitimine 4 maç kala 3 rakibini evinde ağırlayacak, sadece 1 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak cumartesi günü Muğla Atatürk Stadı'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar ertesi hafta yine evinde sahaya çıkacak.
Bu kez Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor ardından Pendikspor deplasmanına gidecek. Muğlaspor sezonun ilk yarısının son maçını bir kez daha Atatürk Stadı'nda oynayacak ve Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek. Kalan 4 maçını 3'ünü taraftarının desteğini alarak oynayacak Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, yeniden ayağa kalkacaklarına inandığını söyledi.
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