Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Mardin 1969 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.