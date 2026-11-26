Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 210 milyon lira yatırımla 9 yeni araç ve çeşitli ekipmanları hizmete aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende, itfaiye teşkilatına kazandırılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Yatırım kapsamında itfaiye teşkilatına 8 seyyar merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 42 metrelik mafsallı merdivenli itfaiye aracı, 20 seyyar benzinli motopomp, 20 takım bataryalı hidrolik kesme, germe ve ayırma ekipmanı ile 50 T1 hidrolik holigan aleti kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 13 amirlik, 26 istasyon ve 112 ihbar noktası olmak üzere 40 noktada, 159 araç ve 528 personelle hizmet verdiği bildirildi.

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Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın orman yangınları, sel ve deprem gibi afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

İklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve kuraklığın orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkati çeken Aras, son 4 yılda Muğla'daki orman varlığının yaklaşık yüzde 10'unun kaybedildiğini kaydetti.

İtfaiye araç filosunu yenilediklerini belirten Aras, "Dünya Bankası kredisiyle araç filomuzu yenileyeceğiz. Yaş ortalaması 24 olan filomuzun yaş ortalamasını 6'ya düşürüyoruz. Afetlerde bizleri yarı yolda bırakmayacak sağlam, güvenli ve ileri teknolojiye sahip araçları envanterimize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Afetlerle mücadelede önleyici çalışmaların önemine işaret eden Aras, yangın, sel ve deprem gibi olaylar yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Hizmete alınan araç ve ekipmanların, Muğla'nın 13 ilçesinde yangın, kaza ve afetlere müdahalede kullanılacağı bildirildi.

Törene Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.