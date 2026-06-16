Londra'da turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye tanıtılıyor

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris ve Fethiye'nin tanıtımı amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da kırmızı yolcu otobüsleri ve metro istasyonlarının reklam alanları iki ilçenin görselleriyle süslendi.



Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamaya göre, bölgenin marka değerini güçlendirmek ve doğal güzelliklerini uluslararası arenada tanıtmak için MTO, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve YDA Dalaman Havalimanı işbirliğinde yürütülen kampanya, 1 Haziran itibarıyla Londra'da başladı.



Çalışma kapsamında, Londra'nın simgelerinden çift katlı 20 kırmızı yolcu otobüsü, Marmaris ve Fethiye'nin doğal ile tarihi zenginliklerini içeren özel görsellerle giydirildi.



Kentin en hareketli turistik ve ticari merkezleri arasında yer alan Regent Street, Camden Town, Oxford Circus, Leicester Square, Bond Street, Piccadilly Circus, Hyde Park Corner, Shaftesbury Avenue ve Trafalgar Square gibi güzergahlarda sefer yapan otobüslerin bir yüzünde Marmaris, diğer yüzünde ise Fethiye'nin tanıtımı yapılıyor. Kampanya, otobüs arkası reklam uygulamalarıyla da destekleniyor.



Londra'nın en yoğun ulaşım ve aktarma merkezlerinden biri konumundaki Tottenham Court Road Metro İstasyonu'nda bulunan dijital reklam panoları ve ekranlar da Marmaris görselleriyle donatıldı.



Birleşik Krallık pazarında milyonlarca kişiye ulaşması hedeflenen stratejik kampanya, 31 Ekim'e kadar kesintisiz devam edecek.​​​​​​

