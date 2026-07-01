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        LÖSEV Bodrum Tatil Köyü, yeni sezonu "Yaza Merhaba" davetiyle açtı

        Lösemili çocuklar, yetişkin onkoloji hastaları ve hastalığı atlatan kişileri ücretsiz tatil imkanıyla buluşturan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bodrum Tatil Köyü, 2026 sezonunu "Yaza Merhaba" davetiyle açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:13 Güncelleme:
        LÖSEV Bodrum Tatil Köyü, yeni sezonu "Yaza Merhaba" davetiyle açtı

        Lösemili çocuklar, yetişkin onkoloji hastaları ve hastalığı atlatan kişileri ücretsiz tatil imkanıyla buluşturan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bodrum Tatil Köyü, 2026 sezonunu "Yaza Merhaba" davetiyle açtı.


        Çocukların tedavi, eğitim ve iyileşme yolculuklarının her aşamasında destek veren LÖSEV gönüllülerinin Turgutreis'teki Lösev Tatil Köyü'nde bir araya geldiği etkinlikte, vakfın ilçedeki çalışmaları müzik eşliğinde gerçekleştirilen keyifli sohbetlerle paylaşıldı.

        Etkinlikte konuşan LÖSEV İzmir Vekaleten İl Koordinatörü Gözde Kınlı, tatil köyünün kuruluş hikayesini anlatarak, merkezin çocukların tedavi süreçlerinde moral ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığını söyledi.

        Kınlı, tatil köyünü LÖSEV'e bağışlayan merhum Memduh Hacıibrahimoğlu'nu rahmetle anarken, Elisabeth Hacıibrahimoğlu'na da teşekkür etti.

        LÖSEV İzmir Vekaleten İl Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne ise vakfın kanserle mücadelede tedavinin yanı sıra beslenme, motivasyon, çevre ve iyi tarım çalışmalarına da önem verdiğini belirtti.

        Etkinlikte, tatil köyünde konaklayan çocukların gökyüzüne bıraktığı balonlar duygusal anlara sahne oldu.

        Mayıs ortasından ekim ayına kadar hizmet veren LÖSEV Bodrum Tatil Köyü'nde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile iyileşmiş gençler ücretsiz tatil yapıyor.

        Çocuklar tekne turları, yoga, resim atölyeleri, dans etkinlikleri ve kültürel gezilerle hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        Tesisin 2026 sezonu boyunca binlerce çocuk ve genci ağırlaması hedefleniyor.

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