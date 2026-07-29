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        Lüks kruvaziyer "Azamara Onward" Marmaris'e 649 turistle geldi

        Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 649 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Lüks kruvaziyer "Azamara Onward" Marmaris'e 649 turistle geldi

        Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 649 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın küçük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 649 yolcu ile 396 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi.

        Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

        Akşam ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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