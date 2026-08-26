Marmaris açıklarında arızalanan motor yattaki 7 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motor yattaki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motor yattaki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris açıklarında, içerisinde 7 kişinin bulunduğu motor yatın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu 7 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Arızalanan motor yat ise Marmaris Limanı'na götürüldü.
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