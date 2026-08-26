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        Marmaris açıklarında arızalanan motor yattaki 7 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motor yattaki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Marmaris açıklarında arızalanan motor yattaki 7 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motor yattaki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Marmaris açıklarında, içerisinde 7 kişinin bulunduğu motor yatın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu 7 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

        Arızalanan motor yat ise Marmaris Limanı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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