Marmaris açıklarında teknede yaralanan kişi tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki teknede yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Giriş: 29.08.2026 - 10:47 Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki teknede yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında özel teknede 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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