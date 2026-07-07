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        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Ersan basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, ilçede görev yapan ajans muhabirleri ve yerel basın temsilcileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Ersan basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, ilçede görev yapan ajans muhabirleri ve yerel basın temsilcileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Marmaris'e atanan Ersan, adliye binasındaki buluşmada, Marmaris'in Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Basın mensuplarının doğru bilgiyi kamuoyuna aktarma noktasındaki sorumluluğuna değinen Ersan, adli süreçlerle ilgili doğru bilgilendirme konusunda gazetecilere her zaman yardımcı olacaklarını kaydetti.

        Gazetecilerle ilçe hakkında bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Başsavcı Ersan, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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