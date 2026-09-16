Marmaris Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatlarına başlandı

Marmaris'in sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Aravi, hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede gerekli tıbbi cihazların temin edilmesi ve yeni hekimlerin göreve başlamasıyla ilk katarakt operasyonları gerçekleştirildi.

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