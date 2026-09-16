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        Marmaris Kaymakamı Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ile şube müdürleri Mahir Kuzu ve İsmail Özbakan ile bir araya geldi.

        Görüşmede, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri, okullardaki hazırlık çalışmaları ve yeni dönemde yapılması planlanan projeler ele alındı.

        Eğitim alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kaya, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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