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        Marmaris Seyir Tepesinde yangın riskine karşı çevre temizliği yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Seyir Tepesi ve çevresinde, belediye ekiplerince çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Marmaris Seyir Tepesinde yangın riskine karşı çevre temizliği yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Seyir Tepesi ve çevresinde, belediye ekiplerince çevre temizliği yapıldı.

        Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin panoramik manzarasını sunan Seyir Tepesi ile Marmaris girişindeki kara yolu güzergahında temizlik çalışması gerçekleştirdi.


        Yamaçlara ve yol kenarlarına gelişi güzel atılan atıklar, ekiplerce toplandı. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle orman yangını riski oluşturan cam şişelerin toplanması için yamaçlarda çalışma yürütüldü.

        Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, ormanlık alanların içinde ve çevresinde bırakılan cam şişelerin güneş ışınlarını odaklayarak yangın çıkmasına neden olabileceğine dikkati çekti.

        Vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet eden Ünlü, "Seyir Tepesi, Marmaris'in vitrini konumunda. Bu eşsiz doğayı ve güzel ilçemizi gelecek nesillere temiz ve sağlıklı şekilde bırakabilmek için tüm vatandaşlarımızdan çöplerini doğaya değil, çöp kutularına bırakmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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