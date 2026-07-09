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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin Fethiye'yi ziyaret etti:

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, "Çin ile Türkiye arasında turistik anlamda büyük bir potansiyel var. Bu yılın ilk 6 ayında 10 binden fazla Çinli turist Fethiye'yi ziyaret etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin Fethiye'yi ziyaret etti:

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, "Çin ile Türkiye arasında turistik anlamda büyük bir potansiyel var. Bu yılın ilk 6 ayında 10 binden fazla Çinli turist Fethiye’yi ziyaret etti." dedi.

        Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, bazı programlara katılmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        İlk olarak Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile bir araya gelen Ciang ile beraberindeki heyet, daha sonra Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, Ciang'ı makamında ağırladı.

        Ciang, yaptığı konuşmada, Fethiye'yi uzun zamandır ziyaret etmek istediğini söyledi.

        Bundan sonraki işbirliklerine dair fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Ciang, ziyarette Karaca ile görüşmenin memnuniyetini yaşadığını ifade etti.

        Fethiye'nin Türkiye'deki önemli turistik merkezlerinden olduğunu vurgulayan Ciang, şunları kaydetti:

        "Çin ile Türkiye arasında turistik anlamda büyük bir potansiyel var. Bu yılın ilk 6 ayında 10 binden fazla Çinli turist Fethiye'yi ziyaret etti. Bunlar da özellikle kentte yamaç paraşütü uçuşunu deneyimledi. Yamaç paraşütünde en çok uçuş yapan turistlerde de Çinliler ilk sıralarda yer alıyor. Turizm anlamında önemli bir işbirliğimiz olacak. Buraya gelirken kentte yapılan Çince tabelaları da gördüm bu anlamda çok heyecanlandım."

        Karaca da Çinli heyeti Fethiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fethiye-Çin ilişkilerinin artması, turizm ve kültürel birliktelikler için bir arada olduklarını anlatan Karaca, "Türkiye ve Çin tarih boyunca yolları kesişmiş, kültürleri birbirine dokunmuş, ticaretle, sanatla, düşünceyle ve insan ilişkileriyle birbirini zenginleştirmiş iki köklü uygarlıktır. Bugün bizi ziyaret ederek onurlandıran Büyükelçi Ciang Şüebin ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

        Ziyaretin ardından Ciang, Fethiye Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin'in kardeş şehirlerinden Huzhou ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" adlı ortak fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştirilen Çince tabelaları inceleyen Ciang, Dr. Atila Orhan Parkı’na zeytin ağacı dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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