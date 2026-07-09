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        Muğlaspor, genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, orta sahada görev yapan Baran Ekiz'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Muğlaspor, genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, orta sahada görev yapan Baran Ekiz'i transfer ettiğini duyurdu.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 20 yaşındaki Baran Ekiz ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Baran Ekiz, artık yeşil-beyazlı formamız için ter dökecek. Son olarak Bornova 1877 forması giyen genç yetenek Baran Ekiz, geçtiğimiz sezon Bornova 1877 ve Karadeniz Ereğli Belediyespor formalarıyla toplam 18 maçta görev aldı. Baran Ekiz'e Muğlaspor'umuz çatısı altında başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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