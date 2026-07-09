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        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, Portekiz Turu'na katılıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, 9-12 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek 49. Portekiz Turu'nda mücadele etmek üzere bu ülkeye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, Portekiz Turu'na katılıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, 9-12 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek 49. Portekiz Turu'nda mücadele etmek üzere bu ülkeye gitti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Siirt'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Kıta Bisiklet Takımı, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek.

        Yedi sporcu ve dört teknik personelden oluşan Muğla ekibi, Lizbon'da başlayacak ve üç gün sürecek organizasyonda dünyanın önde gelen bisiklet takımlarıyla aynı parkurda yarışacak. Sporcular, her gün 188 kilometrelik zorlu etaplarda dereceye girebilmek için pedal çevirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, Avrupa'nın en prestijli yarışlarından birinde mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Böylesine büyük bir organizasyonda yer almanın Türk sporcular için en büyük hayallerinden biri olduğunu aktaran Cömert, "Avrupa'nın önemli sporcularıyla yarışacak, ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olmak bizim için paha biçilemez bir gurur. Bizlere bu fırsatı sunan ve desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarıyı Avrupa'ya taşımaya hazırlandıklarını vurguladı.

        Sporcuların dünyanın en güçlü takımlarıyla aynı parkurda mücadele edeceğine dikkati çeken Aras, "Bu organizasyon yalnızca sportif bir yarış değil, aynı zamanda Muğla'mızın ve ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı açısından da çok önemli bir fırsattır. Tüm takımımıza Portekiz Turu'nda üstün başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı ve Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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