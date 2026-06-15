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        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 1820 turist getirdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 1820 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 1820 turist getirdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 1820 yolcu geldi.


        İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, 1820 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        "Aroya"nın gece saatlerinde ilçeden ayrılarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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