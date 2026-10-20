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        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 710 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 710 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 710 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 710 turist getirdi.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide 3 bin 710 yolcu ile 1286 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

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        "MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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