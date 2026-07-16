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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:38 Güncelleme:
        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, karanlık gecede gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

        Milletin tarih boyunca esareti kabul etmediğini ve 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına Malazgirt ile Çanakkale ruhunun dikildiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:


        "O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlar, ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarıyla geçilmez bir kale olmuşlardır. Biz çok iyi biliyoruz ki irade bizim, zafer bizimdir. Marmaris'imiz o kapkara gecenin şahitlerinden ve en büyük direniş kalelerinden birisi olmuştur. Hainlerin doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletimizin iradesini hedef aldığı o amansız suikast girişimine karşı bu topraklar canından geçerek siper olmuştur."


        Akbıyık, Marmaris'te Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüğünü dile getirerek, "Onların ve yurdun dört bir yanındaki 253 şehidimizin cesaretiyle yazılan bu destan, bizlere mukaddes bir emanettir. Milletimiz, o gece hainlere geçit vermeyerek milli iradenin ne demek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.


        Milli iradeye pranga vurmaya kalkanların, karşılarında her zaman Türk milletinin sarsılmaz iradesini bulacağını ifade eden Akbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tarih bir kez daha yazmıştır ki tankların gücü, inanç dolu bir milleti geçememiştir. Her türlü kirli hesap yok olmuştur. 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek meydanları dolduran, vatanına ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimize ve değerli Muğlalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatan topraklarını mukaddes kılan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

        AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile MHP İl Başkanı Emrah Oltulu'nun da konuşma yaptığı programda, sancak koşusunu tamamlayan sporcular Türk bayrağını Vali Akbıyık'a teslim etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dev ekrandan izlendiği etkinlikte, şiirler okundu, mehter takımı gösterisi sunuldu, 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterildi.

        Sanatçı Ahmet Şafak'ın konser verdiği anma programı, gece yarısı sela okunmasıyla son buldu.

        Program boyunca Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik gemisi ve botu da Marmaris açıklarında deniz güvenliğini sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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