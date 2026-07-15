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        Marmaris'te sığla yağı üretiminin canlandırılması için uygulamalı eğitim verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından düzenlenen "Sığlacılık Uygulamalı Mesleki Eğitimi" saha uygulamalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Marmaris'te sığla yağı üretiminin canlandırılması için uygulamalı eğitim verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından düzenlenen "Sığlacılık Uygulamalı Mesleki Eğitimi" saha uygulamalarıyla tamamlandı.

        MTO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in önemli endemik değerlerinden biri olan sığla ağacının korunması, sığlacılık mesleğinin yaşatılması ve sığla yağı üretiminin yeniden canlandırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteklediği eğitim kapsamında, Yeşilbelde ve Karacasöğüt bölgelerindeki sığla ormanları ziyaret edildi.

        Saha çalışmasına Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Marmaris Şubesi Müdürü Didem Ünal ve orman işletme görevlileri de katıldı.

        Sığla ustası Bekir Taşdemir ve orman mühendisi Yüksel Yanmadık rehberliğindeki uygulamalı eğitimde, sığla ağacından "günlük yağı" elde edilmesine yönelik geleneksel tırnak açma (tırıma) işlemi katılımcılara gösterildi.

        Eğitim süresince sığla ağacının doğru yöntemlerle işaretlenmesi, tırıma işleminin uygulanması, elde edilen ürünün toplanması ve sığla yağının üretim aşamaları hakkında bilgi alan katılımcılar, ürünün bölge ekonomisine sağlayacağı katkıları da ele aldı.

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