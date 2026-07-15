Muğla Valiliğinden sıcak hava ve düşük nem nedeniyle orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları olası orman yangınlarına karşı uyardı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, artan yangın riski nedeniyle vatandaşların önümüzdeki bir hafta boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında hassas davranması gerekiyor.



Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi istenirken, yol kenarlarına yangına sebebiyet verebilecek cam, pet şişe ve sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması gerektiği vurgulandı.



Anız, bahçe ve sera temizliği dahil hiçbir suretle orman yangını riski teşkil edecek ateşin yakılmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları veya gördükleri olumsuzlukları bekletmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi istendi.

