Muğla'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı sona erdi

Muğla Valiliği ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 19 ilden 129 sporcunun katılımıyla yapıldı.



Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan yarışta bisikletçiler, 62 kilometrelik parkuru yaklaşık 2 saatte tamamlayarak, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırdığı otele ulaştı.





Organizasyonda büyük erkeklerde Arda Tekirdağ, büyük kadınlarda Sevim Gerçek birinci oldu.



Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, Grand Yazıcı Club Termal Otel'de düzenlenen törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile protokol üyelerince verildi.





Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:



Büyük Erkek:



1- Arda Tekirdağ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)



2- Timur Öztoprak (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)



3- Yunus Emre Yılmaz (Bisiklet İstanbul Spor Kulübü)









Büyük Kadın:



1- Sevim Gerçek (Alanya Belediye Spor Kulübü)



2- Sude Arslan (Artemis İstanbul Kadın Bisiklet Spor Kulübü)









Master Erkek + 35:



1- Gökhan Uzuntaş (Ferdi)



2- Özgür Çektir (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü)



3- Önder Taştan (Ferdi)









Master Erkek + 45:



1- Ataman Şekerci (Nashira Spor Kulübü)



2- Mikail Salih Develi (Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü)



3- Timur Nizam (Velo Bursa Spor Kulübü)









Master Erkek + 55:



1- Osman Şirin (Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü)



2- Murat Enç (Ferdi)



3- Zafer Yalın (Pedal 37 Spor Kulübü)









17 Yaş Altı Erkek:



1- Yunus Emre Kiraz (Ferdi)



2- Furkan Yıldız (Gebiz Spor Kulübü)



3- Deniz Ünal (Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)









19 Yaş Altı Erkek:



1- Doruk Ada (Bisvo Spor Kulübü)



2- Metehan Bozkurt (Torku Şeker Spor Kulübü)



3- Kemal Şeker (Bisvo Spor Kulübü)

