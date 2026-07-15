GÜNCELLEME - Ortaca'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kocabel mevkisindeki yangınla ilgili bölgede inceleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının, Muğla-Fethiye kara yolunda hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan iş yeri olduğunu tespit etti.



Olayla ilgili iş yerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.



Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

