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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Ortaca'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

        GÜNCELLEME - Ortaca'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Ortaca'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kocabel mevkisindeki yangınla ilgili bölgede inceleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının, Muğla-Fethiye kara yolunda hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan iş yeri olduğunu tespit etti.

        Olayla ilgili iş yerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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