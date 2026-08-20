Marmaris'te AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde AK Parti'ye katılan emekli öğretmenler Can Akgül ve Bahattin Yaşın'a rozetleri takıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, parti binasında düzenlenen üye kayıt programında yaptığı konuşmada, emekli eğitimcilerin katılımlarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Eğitimcilerin tecrübelerinden istifade edeceklerini ifade eden Aravi, şunları kaydetti:

"Can Akgül ve Bahattin Yaşın hocalarımız, Marmaris eğitim camiasına yıllarca emek vermiş, bilgi ve birikimleriyle birçok neslin yetişmesine katkı sağlamış değerli eğitimcilerimizdir. Kendilerini teşkilatımızın bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hayatını Marmaris'e ve gençlerimizin yetişmesine adamış kıymetli eğitimcilerimizin tecrübelerini son derece önemsiyoruz. Fikirleri, önerileri ve yol göstericilikleri bizler için kıymetlidir. Aramıza katılmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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Aravi, birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla Marmaris için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.