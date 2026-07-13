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        Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kemeraltı Mahallesi Eski Datça Yolu'nda ilerleyen bir otomobilin motor aksamından dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bu sırada sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının benzin hortumundan motor üzerine dökülen yakıt nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu otomobilin motor aksamında hasar oluştu.

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