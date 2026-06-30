Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te Çamurlubük ve İnbükü koyları çöplerden arındırıldı

        Marmaris'te Çamurlubük ve İnbükü koyları çöplerden arındırıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve denizcilerin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Marmaris'te Çamurlubük ve İnbükü koyları çöplerden arındırıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve denizcilerin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı.

        Hisarönü Körfezi'nde yer alan Çamurlubük sahilinde kampçılar ve ziyaretçiler kaynaklı yoğun atık birikiminin tespit edilmesi üzerine temizlik çalışması başlatıldı.

        "Sailing Mia" teknesi ekibi ile belgesel yapımcısı Savaş Karakaş öncülüğünde 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe, Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ella Marina, amatör denizciler, yelkenciler ve kampçılar destek verdi.

        Tekneleriyle bölgeye gelen ve botlarla kıyıya ulaşan çok sayıda gönüllü, yoğun bir çalışmayla Çamurlubük sahilindeki çöpleri topladı. Buradaki çalışmaların ardından botlarla İnbükü koyuna geçen ekipler, bu alanda da detaylı bir temizlik faaliyeti yürüterek kıyı şeridindeki atıkları bölgeden uzaklaştırdı.

        Gün boyu süren çalışmalar sonucunda her iki koy da çöplerden arındırılırken, doğal alanların korunması ve çevre temizliğinin sürdürülebilirliği için ziyaretçilerin daha duyarlı davranması gerektiği vurgulandı.

        Marmaris Belediyesi yetkilileri, kentin doğal değerlerini korumaya yönelik gönüllü iş birliklerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Muğlaspor 59'uncu yılını 1'inci Lig coşkusuyla kutluyor
        Muğlaspor 59'uncu yılını 1'inci Lig coşkusuyla kutluyor
        Muğlaspor'da Jakub Szumski tamam
        Muğlaspor'da Jakub Szumski tamam
        Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı sabah şampiyon oldu
        Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı sabah şampiyon oldu
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 59 turist geldi
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 59 turist geldi
        MTK kurucusu Gürsoy: "Muğla da, Türkiye de sizlerle gelişecek"
        MTK kurucusu Gürsoy: "Muğla da, Türkiye de sizlerle gelişecek"
        GES yatırımlarıyla 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçildi
        GES yatırımlarıyla 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçildi