Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.



İlçeye bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.



Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

