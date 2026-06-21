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        Muğla'da servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Muğla'da servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin yanında park halinde bulunan 48 S 4005 plakalı servis minibüsünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından da görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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