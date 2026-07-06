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        Marmaris'te sığla ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için uygulamalı eğitim düzenlenecek

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hibe desteği sağlanan proje kapsamında, "Sığlacılık Uygulamalı Mesleki Eğitimi" verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Marmaris'te sığla ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için uygulamalı eğitim düzenlenecek

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hibe desteği sağlanan proje kapsamında, "Sığlacılık Uygulamalı Mesleki Eğitimi" verilecek.

        MTO'dan yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal mirası arasında yer alan günlük (sığla) ağacının korunması, sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen "Marmaris’te Sığla Ağaçlarının Ekonomiye Kazandırılması" projesinde eğitim takvimi belirlendi.

        Ticaret Odası binasında 13-15 Temmuz tarihlerinde 10.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek programda, sığla ağacının ekosistemdeki önemi, hasat yöntemleri, işleme ve saklama teknikleri ile pazarlama, markalaşma, kooperatifleşme ve sertifikasyon süreçleri anlatılacak.

        Eğitim programının ilk iki gününde uzmanlar tarafından teorik bilgi paylaşılacak, son gününde ise orman mühendisi ve sığla ustası eşliğinde uygulamalı saha eğitimi gerçekleştirilecek.

        Kontenjanın 10 kişiyle sınırlı tutulduğu eğitim programı için son başvuru tarihi 10 Temmuz Cuma günü olarak açıklandı. Katılmak isteyen vatandaşların MTO Eğitim, Proje ve Danışmanlık Birimi ile irtibata geçebileceği bildirildi.

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