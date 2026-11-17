Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, MilasBodrum Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 397 bin 775 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 3 bin 284 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 4 bin 201 ton oldu.

MilasBodrum Havalimanından 2026 yılının OcakEkim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 39 bin 008 uçak trafiği ve 45 bin 354 ton yük taşındı.