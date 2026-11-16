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        Muğla'da bir haftada aranan 124 kişi yakalandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince 9-15 Kasım'da düzenlenen denetimlerde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Muğla'da bir haftada aranan 124 kişi yakalandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince 9-15 Kasım'da düzenlenen denetimlerde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu tarihlerde 3 bin 381 devriye görevi gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 33 bin 426 kişi ve 4 bin 741 araç kontrol edildi.

        Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlıktan 5, uyuşturucu suçlarından 12, kaçakçılıktan 2 ve diğer suçlardan 89 kişi olmak üzere aranan 115 kişi yakalandı, 31'i tutuklandı.

        JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Öte yandan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, oto hırsızlığı olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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